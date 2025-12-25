Следователи через 20 лет доказали убийство ребенка матерью под Ярославлем

Следователи в Ярославской области через 20 лет сумели доказать вину местной жительницы в убийстве своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по региону.

В 2002 году пьяная подсудимая находилась в квартире одного из домов в Тутаеве Ярославской области.

«На почве возникшего чувства неприязни к сыну, связанного с продолжительным криком и плачем, она перебросила месячного ребенка через оконный проем лоджии в сторону улицы», — уточнили в ведомстве.

При падении с 10-метровой высоты младенец скончался.

Правоохранителям удалось найти и допросить свидетелей убийства.

Суда приговорил 61-летнюю фигурантку к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

