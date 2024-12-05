Следком привел доказательства вины подростка, за которого заступился Кадыров

Вину отправленного под домашний арест подростка, за которого заступился глава Чечни Рамзан Кадыров, доказали свидетельства очевидцев и видео драки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям», — заявила представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, пятеро подростков сговорились провоцировать конфликты со случайными прохожими. Один из хулиганов дрался, а остальные давали ему советы и снимали стычки на камеру. Петренко сообщила, что в сентябре 2023 года подозреваемые напали на восемь человек, в том числе семь несовершеннолетних, в парке «Ходынское поле», торговых центрах «Авиапарк» и «Дискавери».

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Они допросили подозреваемых, потерпевших и свидетелей, изъяли электронные носители с видеозаписями нападений и получили другие доказательства преступлений. Окончательное решение о вине подростков, напомнила Петренко, примет суд.

Кадыров вступился за подростка, которого задержали и отправили под домашний арест за драку на «Ходынском поле». Глава Чечни раскритиковал правоохранителей, заявил о профнепригодности руководства СКР и МВД России. Он уверен, что парень не понесет наказания.