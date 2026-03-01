Скуратов назвал условие возобновления расследования убийства Листьева

Скуратов: основания возобновить следствие по делу об убийстве Листьева есть

У следствия и сейчас есть основания возобновить расследование убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, но нужна новая информация по делу. Об этом РИА «Новости» заявил бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов.

По его словам, если появится какая-либо ценная информация, она может стать основанием для возобновления расследования преступления.

«Основания для возобновления расследования убийства Листьева есть и сейчас, но нужны поводы, получение информации или обстановки, сложившейся по другим делам», — объяснил он.

Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление до сих пор не раскрыли, следствие приостанавливали и возобновляли после появления новых данных.

Ранее певец Юрий Лоза обвинил в смерти Листьева «финансовых воротил», которым не понравились идеи журналиста о развитии российского телевидения.