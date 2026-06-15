Склад с наркотиками накрыли в Москве

МВД: полиция в Москве задержала продавцов мефедрона и кокаина

Полицейские в Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт кокаина и мефедрона. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В квартире на Днепропетровской улице столицы сыщики обнаружили более 600 граммов порошка.

В гаражном боксе полицейские изъяли 40 вакуумных упаковок, 25 свертков и спрессованный брикет с такими же веществами общим весом 22 килограмма.

«Исследование части изъятого подтвердило наличие кокаина. В настоящее время проводится экспертиза партии», — уточнила Волк.

Кроме того, правоохранители установили, что подозреваемый для перевозки товара использовал два автомобиля, оборудованные тайниками под номерным знаком и в багажном отсеке.

Следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков и психотропных веществ». Задержанного отправили под стражу.

Ранее крупный канал сбыта наркотиков пресекли в Челябинской области.