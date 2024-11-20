Россиянка откопала в огороде кости родственника и раскрыла убийство

Дачница в Татарстане откопала скелет и раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж убил своего брата и закопал его кости в огороде, сообщили «Известия» .

Местом захоронения стал участок в деревне Клятле в Нижнекамском районе. Тело мужчины пролежало под землей четыре года, пока местная жительница случайно не наткнулась на него.

Женщина сама раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж в 2020 году убил своего брата и закопал на даче. Источник «Известий» сообщил, что полиция начала проверку.

Похожий случай произошел в Красноярском крае. Местная жительница убила своего мужа, вместе с сыном закопала его тело, а через два года, перед приездом кинолога со служебной собакой, попыталась сжечь кости в бане.