СК завершил следственные действия по делу генерала Оглоблина о многомиллионной взятке

Следственные действия по делу бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина завершены. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, с 2016 по 2021 годы Минобороны России заключило государственные контракты с Пермскии телефонным заводом «Телта». Компания должна была поставить министерству устройства связи на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Контролировать выполнение заказа должен был Оглобин. От представителей «Телты» он получил 12 миллионов рублей за «общее покровительство».

Сейчас экс-генерал находится под стражей.

Ранее, в феврале 2022 года, Оглоблин получил 4,5 года колонии за хищения. Также он проходил свидетелем по делу генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. В августе прошлого года за дачу показаний против Шамарина оставшийся тюремный срок Оглоблину заменили исправительными работами.