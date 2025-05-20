Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 2,3 тысячи человек

Потерпевшими по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» проходят более 2,3 тысячи человек. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме.

Он добавил, что число арестованных составило 19 человек, включая четырех исполнителей. Все они входили в организованную группу.

«По делу проходят потерпевшими 2307 человек, <…> уголовное дело насчитывает 500 томов», — привело слова Бастрыкина РИА «Новости».

Председатель Следственного комитета добавил, что в ближайшее время все материалы дела криминалисты передадут в суд для рассмотрения по существу.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Группа из четырех вооруженных боевиков устроила стрельбу в холле, а перед бегством подожгла здание. Погибли 145 человек.

По данным ТАСС, уголовное дело напавших на концертный зал боевиков рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд. Источник агентства в правоохранительных органах не исключил, что первое заседание пройдет в середине июня. До этого материалы дела поступят в прокуратуру для определения наказания обвиняемым.