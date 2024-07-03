Восьмиклассник стал фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян

В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился восьмиклассник

В деле о подготовке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян появились три новых фигуранта, среди них — ученик восьмого класса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Студента колледжа связи, монтажника и восьмиклассника, по данным канала, задержали еще 7 мая по делу о хулиганстве. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Авторы публикации со ссылкой на Следственный комитет добавили, что задержанные могут быть причастны к деятельности неонацистской группировки «Параграф-88», которую обвиняли в подготовке покушения на журналисток.

ФСБ сообщила о предотвращении подготовки покушений на Собчак и Симоньян в июле прошлого года. Членов группировки, которая собиралась совершить преступления, задержали. Следствие не исключало, что банду курировали украинские спецслужбы.