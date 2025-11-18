СК завершил расследование дела блогера Ефремова

Следственный комитет по Москве завершил расследование обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности блогера Никиты Ефремова. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело в суд. Правоохранители установили, что Ефремов в период с августа 2021 по февраль 2022 года совершил семь переводов денежных средств на нужды запрещенной на территории России организации.

В рамках расследования дела СК провел значительный объем следственных действий, в том числе проанализировал выписки с банковского счета фигуранта.

При этом блогер на допросе в качестве подозреваемого отказался добровольно передать гаджеты и пароли к ним следствию. Ефремов утверждал, что впервые узнал о запрете деятельности ФБК* на территории России во время допроса.

*Признан в России иностранным агентом и запрещенной экстремистской организацией.