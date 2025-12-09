СК завел дело против подростка, поджегшего две сотовые станции в Петрозаводске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о диверсии в отношении 16-летнего жителя Петрозаводска, который поджег оборудование двух сотовых станций. Об этом сообщил официальный телеграм-канал ведомства.

По данным следствия, подросток в конце ноября 2025 года откликнулся в мессенджере на предложение о «легком заработке», получил инструкции, приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и поджег две станции в ночное время. Его действия привели к ухудшению сотового покрытия. Подросток зафиксировал происходящее на видео и переслал сообщникам.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ по Карелии, подростка задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Установлена личность одного из лиц, вовлекших несовершеннолетнего в преступление, розыск остальных продолжается.

СК России напомнил, что за совершение диверсии предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее правоохранители задержали в Ростовской области агента СБУ, подозреваемого в совершении государственной измены.