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    СК завел дело после возгорания автомобиля в Петербурге

    СК возбудил дело после возгорания автомобиля в Петербурге, где погиб человек

    Фото: РИА «Новости»

    СК по Санкт-Петербургу завел уголовное дело после возгорания автомобиля в Пушкинском районе, где погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Пострадавшего оперативно доставили в больницу, его состояние неизвестно.

    Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия совместно с оперативными службами.

    В ближайшее время СК назначит ряд необходимых судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Ранее во дворе дома в Мытищах сгорели три машины, еще несколько пострадали. Владелец одного из авто пытался увести его от огня, но врезался в стену дома.