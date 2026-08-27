СК завел дело после возгорания автомобиля в Петербурге
СК возбудил дело после возгорания автомобиля в Петербурге, где погиб человек
СК по Санкт-Петербургу завел уголовное дело после возгорания автомобиля в Пушкинском районе, где погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу, его состояние неизвестно.
Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия совместно с оперативными службами.
В ближайшее время СК назначит ряд необходимых судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее во дворе дома в Мытищах сгорели три машины, еще несколько пострадали. Владелец одного из авто пытался увести его от огня, но врезался в стену дома.