СК возбудил уголовное дело по факту поджога машины в Мытищах

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля на 2-й Институтской улице в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Подмосковью.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Огонь перекинулся на рядом стоящие транспортные средства, в результате несколько машин сгорели дотла. Правоохранители устанавливают личность поджигателя и готовятся к его задержанию.

Пожар во дворе дома в Мытищах разгорелся в ночь на 24 июня. В результате полностью сгорели три машины, еще несколько получили повреждения. Владелец одного из автомобилей попытался спасти транспорт от огня, но не справился с управлением и врезался в стену дома.

В МЧС уточнили, что в результате пожара обошлось без пострадавших. Спасатели оперативно потушили возгорание.