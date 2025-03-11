СК завел дело после поножовщины в нижегородской школе

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после нападения восьмиклассника с ножом на двух подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

По данным следователей, 11 марта между учениками 8-го класса в школе в Сормовском районе произошел конфликт. Один из парней нанес колото-резаные ранения двум другим подросткам.

Пострадавших отвезли в больницу. Нападавшего задержали, в ближайшее время с ним проведут необходимые следственные действия, а также изберут меру пресечения.

На месте происшествия продолжают работать криминалисты и следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее устроившего поножовщину в школе в Краснодаре подростка 2010 года оштрафовали на 30 тысяч рублей. Он нанес сверстнику непроникающие ранения.