Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани. Пострадали 11 человек

В Казани при наезде машины на остановку пострадали 11 человек

Фото: 360.ru

Как минимум 11 человек пострадали при наезде машины на остановку общественного транспорта в Казани. Девять из них госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

По информации ТАСС, одним из пострадавших стал 12-летний ребенок, его увезли в больницу.

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