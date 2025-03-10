Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани. Пострадали 11 человек

Как минимум 11 человек пострадали при наезде машины на остановку общественного транспорта в Казани. Девять из них госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.
По информации ТАСС, одним из пострадавших стал 12-летний ребенок, его увезли в больницу.
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