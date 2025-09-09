Волонтеры массово отравились на фестивале на Сахалине. Пострадавшие винят во всем курятину

Участие в фестивале «Крылья Сахалина» для 18 подростков-волонтеров обернулось отравлением и госпитализацией. О происшествии сообщил Mash .

По информации источника Telegram-канала, в команде были подростки в возрасте от 17 лет. Волонтеры ездили на аэродром Пушистый в Корсаковском районе, где проходил фестиваль.

Причем ни воду, ни еду им брать с собой не разрешили, пообещав, что будут кормить дважды в день.

Во время фестиваля с детьми все было хорошо, но когда команда вернулась домой, началось. Сначала резко плохо стало одной из девушек, она поделилась своей тревогой в рабочем чате. Вскоре с той же проблемой столкнулись еще 17 волонтеров.

У всех были одинаковые симптомы: общее недомогание, диарея и температура.

«Ближе к вечеру стали поступать обращения в инфекционку. По словам участников, подозревают курицу из фестивального меню», — добавил собеседник Mash.

Организаторы фестиваля, по его словам, принесли извинения и отказались от работы с прежним подрядчиком питания. Однако журналистам комментировать ЧП с отравлением они отказались.