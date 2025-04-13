В Крыму указали на риск попадания скифского золота в частные коллекции

Некоторые артефакты переданного Украине скифского золота могут попасть в руки частных коллекционеров. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, на Украине процветает воровство, черный рынок изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры.

«Если мы увидим в частных коллекциях крымское скифское золото, как бывало не раз, это нас не удивит», — сказал глава парламента полуострова.

Константинов подчеркнул, что в настоящее время бессмысленно апеллировать по этому поводу в международные суды.

Крымские музеи в 2013 году отправили скифское золото на выставку в Бонн и Амстердам. В 2014-м Нидерланды отказались возвращать реликвии в ставший российским регион, а в 2021-м передали его Украине, несмотря на попытки музеев опротестовать решение в судах.