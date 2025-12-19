СК завел более 8,8 тысячи дел по преступлениям киевского режима с 2014 года
Следственный комитет России завел 8,8 тысячи уголовных дел по фактам преступлений киевского режима с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания председателя СК Александра Бастрыкина в Луганске.
В пресс-службе уточнили, что обвинительные заключения вынесли украинским военнослужащим по делам о жестоком обращении с гражданским населением и убийствах мирных жителей.
Первый замглавы СК России Эдуард Кабурнеев доложил, что в качестве обвиняемых на сегодняшний день привлекли 1036 иностранцев.
«По направленным в суд уголовным делам обвинительные приговоры вынесли в отношении 187 наемников», — добавили в ведомстве.
Кроме того, Бастрыкину доложили о промежуточных итогах работы по установлению размера ущерба от преступлений боевиков ВСУ и оказанию гуманитарной помощи в зоне СВО.
Ранее СК завел уголовное дело после атак беспилотников ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область.