СК завел более 8,8 тысячи дел по преступлениям киевского режима с 2014 года

Следственный комитет России завел 8,8 тысячи уголовных дел по фактам преступлений киевского режима с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания председателя СК Александра Бастрыкина в Луганске.

В пресс-службе уточнили, что обвинительные заключения вынесли украинским военнослужащим по делам о жестоком обращении с гражданским населением и убийствах мирных жителей.

Первый замглавы СК России Эдуард Кабурнеев доложил, что в качестве обвиняемых на сегодняшний день привлекли 1036 иностранцев.