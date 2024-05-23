Силовики задержали отвечавшего за оборонзаказ сотрудника Минобороны

Начальника управления цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами департамента обеспечения гособоронзаказа Владимира Вертелецкого задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом со ссылкой на источники сообщили «Известия» .

Собеседники журналистов заявили, что он получил дом и автомобиль от заинтересованных лиц.

Источник «Интерфакса» добавил, что сейчас решается вопрос об избрании Вертелецкому меры пресечения.

По неподтвержденным данным, он оказывал покровительство бизнесмену, работавшему с контрактами по гособоронзаказу, и получил за это автомобиль и частный дом, который оформил на родственников.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сегодня же суд отправил под стражу заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России и начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о взятке в особо крупном размере.

По данным следствия, он получил 36 миллионов рублей от генерального директора компании за увеличение объемов поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны.