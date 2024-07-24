СК задержал предполагаемого убийцу жительницы Магнитогорска, найденной в Урале

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Жителя Магнитогорска задержали по обвинению в убийстве дочери, тело которой нашли неделю назад в реке Урал. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Челябинской области.

Как сообщило ведомство, 18 июля в реке в черте Магнитогорска нашли тело женщины с множественными травмами головы. Убийца поместил труп в мусорные мешки, надел полимерный пакет на голову, обмотал скотчем и прикрепил груз.

Следователи и полицейские раскрыли преступление и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался отец убитой.

Как выяснилось, 28 мая он поссорился с дочерью, после чего придушил, отнес в гараж и минимум дважды ударил молотком по голове. Поняв, что его дочь мертва, он упаковал тело и через несколько дней сбросил в Урал.

СК направил ходатайство в суд об аресте подозреваемого и назначил комплекс судебных экспертиз.

В июне жительницу Красноярского края заподозрили в убийстве маленькой дочери топором из мести мужу.

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