СК задержал одногруппника стрелка из Анапы за подстрекательство

Следователи задержали одногруппника 17-летнего студента, открывшего стрельбу в техникуме Анапы. Его подозревают в подстрекательстве к преступлению, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре 2025 года будущий стрелок рассказал сверстнику о плане нападения. Тот не остановил его, а, напротив, провокациями склонял к совершению преступления.

Вооруженный похищенным у родственника ружьем, 11 февраля фигурант открыл стрельбу в техникуме. Погиб охранник, ранения получили учащийся и сотрудница. Подозреваемого задержали, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Уголовные дела в отношении стрелка и подстрекателя объединили. Расследование ведет усиленная группа следователей и криминалистов.

Также возбудили дело против 64-летнего владельца ружья — он не обеспечил надлежащее хранение оружия, чем позволил подростку его похитить .