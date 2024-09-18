СК задержал начальника автобронетанковой службы ЦВО Путилова по делу о взятке

Следственный комитет 18 сентября задержал начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа, генерал-майора Дениса Путилова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Путилова подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа.

По данным следствия, в 2023 году Министерство обороны заключило несколько контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Стоимость контрактов превышала 140 миллионов рублей, контролировал их исполнение Путилов.

«В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас генерал-майор задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в СК.

В начале сентября задержали замкомандующего Ленинградским военным округом, генерала Валерия Муминджанова. Его обвинили в получении взятки на сумму более 20 миллионов рублей.