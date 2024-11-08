СК выявил еще одно хищение в рамках гособоронзаказа

СК: на капремонте казарм на Урале похитили несколько десятков миллионов рублей

Во время капитального ремонта воинской части в Свердловской области в 2021 году похитили несколько десятков миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Главном управлении СК России.

Следователи по делу о мошенничестве в особо крупном размере ведут расследование против директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко, бывшего главы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова и его заместителя Дмитрия Сергеля.

«В ходе следствия выяснилось, что в 2021 году Кравченко совместно с должностными лицами „Военно-строительной компании“ похитил несколько десятков миллионов рублей при выполнении работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в рамках государственного оборонного заказа», — заявили в ведомстве.

Ранее в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа заподозрили бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии Олега Гамаюнова.