Приговор за коррупцию по гособоронзаказу огласили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:07 Приговор за коррупцию по гособоронзаказу огласили в Подмосковье Медиасток.рф

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Три человека получили уголовные сроки за участие в коррупционной схеме по исполнению гособоронзаказа в Подмосковье. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Следователи установили, что в декабре 2019 года бывший генеральный директор строительной фирмы Григорий Нагорный подписал контракт на строительство объекта для Минобороны. До июля 2021-го он получил в качестве аванса более 350 миллионов рублей, которые похитил.

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В этот же период времени Нагорный передавал частями взятку начальнику одного из филиалов Главного военного строительного управления по специальным объектам Дмитрию Шаменкову. Это делалось завуалированно, с помощью фиктивного трудоустройства супруги Шаменкова и выплаты ей зарплаты. За два года сумма переводов превысила 2,2 миллиона рублей.

Суд признал достаточными доказательства обвинения. В результате Нагорного признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере. Кроме того, при обыске по месту жительства у него нашли наркотики, что также повлекло за собой статью уголовного кодекса. Дмитрия Шаменкова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а его супругу — в посредничестве во взяточничестве.

Нагорному дали 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом 2,213 миллиона рублей, а Шаменкову — восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом 2,213 миллиона рублей. Жену приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима с отсрочкой наказания — пока ребенку не исполнится 14 лет.

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