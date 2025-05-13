СК возбудил еще одно уголовное дело после нападения на полицию в Дагестане

После нападения на сотрудников полиции в Махачкале Следственный возбудил дело по террористическим статьям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Дагестану.

Дело возбудили по признакам таких преступлений, как создание террористического сообщества и руководство им и террористический акт.

«Ранее возбужденные уголовные дела по указанным фактам соединены в одно производство», — добавили в пресс-службе.

По версии обвинения, два жителя Дагестана не позднее декабря 2024 года создали террористическое сообщество. Злоумышленники спланировали теракт и совершили его 5 мая, когда попытались убить правоохранителей в Махачкале.

Два жителя Махачкалы открыли стрельбу в сторону полиции на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. В результате погибли три правоохранителя, еще несколько человек пострадали.