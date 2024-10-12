СК возбудил дело против наемника из США Бейлса
СК возбудил дело против наемника из США Бейлса, обвиняемого в совершении теракта
Следственный комитет завел уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса. Его заочно обвинили в убийстве, наемничестве и теракте на территории Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
«Гражданин США Деррик Бейлс заочно обвиняется в наемничестве, совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц», — заявили в пресс-службе.
Следствие считает, что Бейлс принимает участие в роли наемника на территории России в составе одной из группировок, воющих на стороне киевского режима. В конце августа 2024 года Бейлс и иные представители наемнических формирований незаконно вторглись на территорию Курской области, где совершали преступные действия, направленные на убийство гражданского населения.
«Следствие принимает меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Его действиям будет дана уголовно-правовая оценка», — добавили в СК.
Ранее СК возбудил дело против боевиков ВСУ за обстрел эвакопунктов в Курской области.