СК возбудил дела против трех журналистов телеканала «Дождь»
СК: против двух журналистов «Дождя» и главреда Дзядко завели дела о фейках
Следователи возбудили уголовные дела, фигурантами которых стали главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко** его жена и ведущая Екатерина Котрикадзе** и журналистка Валерия Ратникова**. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.
По версии следствия, ведущая** и репортер** разместили в одном из мессенджеров публикации с ложной информации о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины.
Правоохранители также рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе** и Ратниковой** в розыск.
Основанием для уголовного дела на главного редактора «Дождя»* стал его пост в Telegram о событиях в Буче, сообщило РИА «Новости». Фейковая публикация появилась в мессенджере в декабре 2022 года.
Ранее МВД объявило в розыск Дзядко** по делу об уклонении от выполнения требований закона об иноагентах, так как он не предоставил уполномоченному органу необходимые сведения.
*Признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией.
**Признаны в России иностранным агентом.