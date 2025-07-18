СК возбудил дела против трех журналистов телеканала «Дождь»

СК: против двух журналистов «Дождя» и главреда Дзядко завели дела о фейках

Следователи возбудили уголовные дела, фигурантами которых стали главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко** его жена и ведущая Екатерина Котрикадзе** и журналистка Валерия Ратникова**. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, ведущая** и репортер** разместили в одном из мессенджеров публикации с ложной информации о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины.

Правоохранители также рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе** и Ратниковой** в розыск.

Основанием для уголовного дела на главного редактора «Дождя»* стал его пост в Telegram о событиях в Буче, сообщило РИА «Новости». Фейковая публикация появилась в мессенджере в декабре 2022 года.

Ранее МВД объявило в розыск Дзядко** по делу об уклонении от выполнения требований закона об иноагентах, так как он не предоставил уполномоченному органу необходимые сведения.

*Признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией.

**Признаны в России иностранным агентом.