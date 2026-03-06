СК установил причастность семерых военных ВСУ к подрыву моста под Брянском

Следователи установили причастность семерых украинских военных к подрыву автомобильного путепровода под Брянском в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе СК России, им предъявили обвинения.

«Они смонтировали на опорах конструкции автомобильного моста компоненты взрывного устройства и произвели их подрыв, что привело к сходу с рельсов тепловоза и опрокидыванию двух вагонов», — отметили следователи.

В результате аварии погибли семь человек, 72 пассажира получили травмы, среди них четверо детей. Предварительный ущерб оценивается более чем в 680 миллионов рублей.

Военнослужащих ВСУ обвинили в совершении террористического акта и объявили их в международный розыск.

С 2014 года возбуждено 9 339 уголовных дел о преступлениях киевского режима. На данный момент завершено расследование 950 дел, в которых фигурируют 1 264 обвиняемых. Среди них — украинские военные, участники радикальных группировок, сотрудники силовых структур и иностранные наемники. Суд вынес обвинительные приговоры 1105 из них.

Ранее СК России завершил расследование дела против комбата ВСУ Роберта Бровди, обвиняемого в гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Ему заочно предъявили обвинение в совершении теракта.