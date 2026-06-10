СК сообщил о причастности несовершеннолетних к взрыву авто на юго-западе Москвы

После детонации взрывчатки в машине на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело. Задержаны несовершеннолетние, сообщила пресс-служба СК.

«Девятого июня на городской парковке произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из научно-производственных предприятий», — заявили в ведомстве.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ выяснили, что несовершеннолетняя девушка по наводке кураторов забрала из тайника взрывчатку и передала устройство несовершеннолетнему сообщнику. Тот положил его и gps-трекер в указанную машину.

Благодаря своевременным действиям оперативных служб тяжких последствий удалось избежать. В результате случившегося никто не пострадал. Девушку и парня задержали, им предъявили обвинения по статье о покушении на убийство, незаконное изготовление, передачу и хранение взрывчатых веществ.

Накануне один человек погиб при подрыве автомобиля в Балашихе. ЧП случилось утром, когда машина ехала рядом с многоквартирным домом на улице Колдунова.