СК сообщил о гибели подозреваемого на месте взрыва у вокзала в Москве

Подозреваемый в подрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве, предварительно, скончался на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 24 февраля в результате действий злоумышленника сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Еще двоих полицейских доставили в одну из городских больниц, им окажут медицинскую помощь.

«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», — уточнили в СК.

Следователи и криминалисты ведомства совместно с оперативными службами продолжают осмотр места происшествия, изучают записи камер видеонаблюдения.

Ранее в Сети появилось видео первых секунд после взрыва автомобиля сотрудников полиции на площади у Савеловского вокзала. На кадрах видно, как над местом происшествия поднимался густой дым.