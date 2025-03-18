СК возбудит уголовное дело об избиении 12-летней девочки четыре года назад

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях мужчины в отношении 12-летней девочки, произошедшие в 2021 году в Москве. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета.

К Бастрыкину обратилась москвичка, которая выразила несогласие с ходом расследования произошедшего с ее несовершеннолетней дочерью четыре года назад. Мужчина напал на 12-летнюю девочку на улице, ударил ее кулаком в живот и начал душить, угрожая физической расправой. Пострадавшей потребовалась госпитализация, сообщили в инфоцентре.

По словам матери пострадавшей, мужчину до сих пор не привлекли к ответственности, несмотря на многочисленные обращения.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе первоначальных следственных действий, а также о результатах расследования.

Ранее детского тренера из Приморья обвинили в изнасиловании 17-летней девушки. Обвиняемым признали 29-летнего жителя Находки.