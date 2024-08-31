СК раскрыл подробности дела о взятках при заключении контрактов с МО

Четырех человек обвинили во взятках при заключении контрактов с Минобороны

Фото: РИА «Новости»

Гендиректора частной строительной организации и трех бывших сотрудников военно-строительной компании заподозрили в совершении преступлений при заключении контрактов с Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Дела связаны со взяточничеством при заключении контрактов с ведомством на завершение строительных работ по ремонту корпусов клиники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Сейчас всех подозреваемых взяли под стражу.

СК установил, что с мая 2021 года по февраль 2023-го генеральный директор выдавал представителям военно-строительной компании взятки за содействие в несоблюдении строительных стандартов и ускорении процедуры выдачи авансовых платежей.

Ранее стало известно, что новые фигуранты могут появиться в уголовном деле о некачественных бронежилетах, поставленных ВС России.

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