Новые фигуранты могут появиться в деле о некачественных бронежилетах

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил России могут появиться новые свидетели и фигуранты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы производства.

«Не все члены организованной группы или иные свидетели установлены и допрошены», — указали в документе.

Басманный суд Москвы ранее арестовал гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что сотрудники компании совершили хищение выделенных Минобороны средств на реализацию государственного контракта, поставив не соответствующие требованиям как минимум 20 040 бронежилетов.

Фигуранты потратили средства на приобретение долей в компаниях и недвижимости, все эти активы арестовали.

Ранее московский суд по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестовал бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова.