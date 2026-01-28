СК раскрыл коррупционную схему на 19 миллионов рублей в РЖД

Против руководителей Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» и их сообщников из коммерческих фирм, которые организовали преступную группу для получения взяток, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Как установило следствие, с июня 2020 по январь 2026 года подозреваемые искусственно завышали рейтинги и скрывали брак при ремонте грузовых вагонов по всей России. Для этого в отчеты вносили ложные данные на основе поддельных документов от самих ремонтных предприятий.

Взятки они передавали через посредников, которые работали с заводами в более чем 40 регионах. Деньги шли на счета родственников, погашение кредитов или оплату покупок.

«На текущий момент следствием установлено, что подозреваемые получили через посредников взятки на общую сумму не менее 19 миллионов рублей, а к деятельности преступной группы причастны не менее 52 лиц», — заявили в ведомстве.

