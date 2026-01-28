Имущество экс-замглавы Росавтодора Самарьянова на 220 млн рублей перешло к государству

Семья бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова лишилась недвижимости и автопарка, которые перешли в доход государства. Решение вынес Выборгский районный суд Санкт-Петербурга по иску Генеральной прокуратуры, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В собственность государства перешли квартира и два машино-места в Москве, пять квартир и семь машино-мест в Санкт-Петербурге, а также пять долей в нежилых помещениях города и участок с домом в Ленинградской области. Кроме того, у семьи изъяли автомобили Audi, BMW и Mercedes.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры оценили общую стоимость изъятого имущества в 220 миллионов рублей. В ведомстве пояснили, что Самарьянов и его родственники не смогли подтвердить законность происхождения имущества.

«По ходатайству прокурора судебное решение обращено к немедленному исполнению», — добавили в пресс-службе.

Андрей Самарьянов занимал пост заместителя руководителя Росавтодора до 20 октября 2025 года. С должности его снял премьер-министр России Михаил Мишустин.

В середине января Хостинский районный суд по иску Генеральной прокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на сумму 1,6 миллиарда рублей. В собственности у проходящего подозреваемым по делу о коррупции бывшего градоначальника оказались 73 объекта недвижимости и премиальный автопарк.