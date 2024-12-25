СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

СК России организовал проверку информации о рейдерском захвате квартир в Москве. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Правоохранители заинтересовались сюжетом телеканала «Россия 1» о новой схеме незаконного присвоения жилья в столице. Рейдеры за долги отбирают квартиры у собственников и продают их на торгах по заниженной стоимости.

Одна из пострадавших москвичек Елена Шаповал рассказала журналистам, что четыре года назад ее квартиру незаконно продали на торгах из-за долга по ипотеке.

Уведомления от судебных приставов об этом она не получала. К ней стал приходить якобы представитель нового владельца Марии Алимовой. По данным телеканала, имя новой собственницы фигурирует и в других подобных делах. На эту женщину оформлено 40 объектов недвижимости.

Ранее появилась информация о рейдерском захвате дома № 4 на Юбилейной улице в Мытищах управляющей компанией ДЖС. Представители УК «Премьер» рассказали 360.ru, что жильцы отказались проводить общее собрание собственников многоквартирного дома с ними и обратились в другую компанию.