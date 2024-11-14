Управляющая компания опровергла слухи о рейдерском захвате дома в Мытищах

УК «Премьер» опровергала информацию о рейдерском захвате дома № 4 на Юбилейной улице в Мытищах другой управляющей компанией ДЖС. Представители «Премьера» рассказали 360.ru, что жильцы отказались проводить общее собрание собственников многоквартирного дома с ними и обратились в другую компанию.

«ДЖС обратились к нам с просьбой заключить договор подряда до окончания ОСС. Поскольку дом уходит, мы не возражаем, с сегодняшнего дня они зашли по договору подряда на клининг и эксплуатацию. Управление домом до окончания ОСС остается за нашей организацией», — ответили в УК.

Однако жильцы дома утверждали, что представители управляющей компании «Премьер» отдали ДЖС ключи. Подозрительные люди якобы ходят по подъездам, смотрят технические помещения. Собрание собственников не проводилось, а жильцы вообще против компании ДЖС.

Слова представителей «Премьера» собственники назвали ложью. Одна из жительниц дома рассказала 360.ru, что УК удалила все чаты с ними.

«Они же без нашего согласия не могут даже договор с ДЖС заключить», — возмутилась собеседница 360.ru.

Ранее жители новостроек в жилом комплексе «Датский квартал» в Мытищах жаловались на управляющую компанию «Сервис 24». Городская прокуратура привлекла организацию к административной ответственности.