СК проконтролирует расследование дела об избиении женщины в Мытищах | 360°

Криминал 19 мая 2024, 20:34 СК проконтролирует расследование дела об избиении женщины в Мытищах РИА «Новости»

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Доклад о расследовании обстоятельств попытки убийства жительницы Мытищ представят в центральный аппарат СК России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, в отношении 37-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

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Мужчине выдвинули обвинения в покушении на убийство бывшей супруги.

Конфликт между нападавшим и его жертвой произошел 17 мая в городском парке. Причиной стала ссора на бытовой почве. Подозреваемый нанес женщине удары в область спины и живота.

Потерпевшую доставили в реанимационное отделение медицинского учреждения.

Ранее стало известно, что в Мытищах задержали местного жителя за избиение бывшей супруги. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.