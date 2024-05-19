Житель Мытищ несколькими ударами отправил бывшую жену в реанимацию | 360°

19 мая 2024, 17:08
Житель Мытищ несколькими ударами отправил бывшую жену в реанимацию
Полиция задержала жителя Мытищ за покушение на убийство экс-супруги
В Мытищах задержали местного жителя за избиение бывшей супруги. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что 17 мая бывшие супруги сильно поссорились из-за бытовых разногласий в мытищинском парке.
Реклама
Во время конфликта мужчина несколько раз ударил женщину в живот и спину. Пострадавшая получила серьезные травмы, ее увезли в реанимацию.
Нападавшего сразу же задержали сотрудники полиции. Следователи и криминалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
Ранее в Москве умерла супруга депутата, которая до этого обвиняла его в побоях. Женщина обращалась в полицию, но коллеги убедили ее забрать заявление. Точную причину смерти москвички установит экспертиза.
Задержания
Уголовное дело
Мытищи
Избиения
Реклама
Реклама