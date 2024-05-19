Житель Мытищ несколькими ударами отправил бывшую жену в реанимацию | 360°

Криминал 19 мая 2024, 17:08 Житель Мытищ несколькими ударами отправил бывшую жену в реанимацию Полиция задержала жителя Мытищ за покушение на убийство экс-супруги РИА «Новости»

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В Мытищах задержали местного жителя за избиение бывшей супруги. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 17 мая бывшие супруги сильно поссорились из-за бытовых разногласий в мытищинском парке.

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Во время конфликта мужчина несколько раз ударил женщину в живот и спину. Пострадавшая получила серьезные травмы, ее увезли в реанимацию.

Нападавшего сразу же задержали сотрудники полиции. Следователи и криминалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

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