СК предупредил подростков об уголовной ответственности за диверсии и теракт

Следственный комитет России предупредил несовершеннолетних об уголовной ответственности за преступления террористического и диверсионного характера. Видеопроект представила пресс-служба ведомства.

В последние годы участились случаи вовлечения подростков противоправную деятельность через интернет. Под видом легкого заработка им предлагают поджоги, порчу имущества и распространение запрещенных материалов. Такие действия квалифицируются как тяжкие преступления и наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Обещания анонимности в интернете — обман: все действия фиксируются, их следы с легкостью могут быть обнаружены правоохранительными органами, а также использованы в корыстных целях интернет-вербовщиками», — предупредили в СК.

Ведомство призвало подростков незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предложениях, а их родителей — следить за активностью детей в интернете, кругом общения и изменениями в поведении.

Видеопроект создан с участием писателя Захара Прилепина.

Накануне в Курске задержали 15-летнего подростка за подготовку к участию в деятельности террористической организации.