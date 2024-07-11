СК попросил смягчить генералу Попову меру пресечения

СК попросил перевести генерала Попова под домашний арест

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет ходатайствовал перед судом о переводе бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщили «Известиям» в 235-м гарнизонном военном суде.

Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а также в служебном подлоге. По версии следствия, он с подельниками похитил более 1700 тонн металлопроката, которые закупили власти Запорожской области для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Своей вины он не признал.

Еще одним фигурантом мог стать генерал-лейтенант Олег Цоков, однако дело против него закрыли из-за гибели прошлым летом.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что позволило бы смягчить приговор генералу.

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