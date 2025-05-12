СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова

Следствие ходатайствовало о продлении срока ареста обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом РИА «Новости» сообщили в Басманном суде Москвы.

«Ходатайство о продлении всем троим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд. Его рассмотрят 14 мая», — отметили в суде.

Теракт произошел на Рязанском проспекте в Москве 17 мая, в действие привели заложенное в самокат взрывное устройство. В результате ЧП погибли Кириллов и его помощник.

Следователи ведут дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день силовики задержали исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова. Украинские спецслужбы завербовали его, пообещав выезд в Европу и 100 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что брата обвиняемого по делу об убийстве Кириллова Батухана Точиева судили за разбой.