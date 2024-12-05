СК показал кадры драки чеченского подростка после критики Кадырова

СК показал видео нападения подростка из Чечни, за которого заступился Кадыров

Появилась видеозапись драки из уголовного дела о хулиганстве, о невиновности одного из фигурантов которого заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадры опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета.

По версии следствия, пятеро подростков выбирали жертв из случайных прохожих и провоцировали конфликт. После этого один из них начинал драку, а остальные помогали советами и снимали на видео.

В течение сентября 2023 года от их рук пострадали один взрослый и семь несовершеннолетних. Это произошло в торговых центрах «Дискавери», «Авиапарк» и в парке «Ходынское поле» в Москве.

На кадрах, опубликованных СК, запечатлено несколько случаев избиений людей. В одной из драк снимавший видео посоветовал парню сломать человеку ногу или палец.

Кадыров вступился за подростка, которого суд отправил под домашний арест за драку на «Ходынском поле». Глава Чечни заявил о профнепригодности руководства СКР и МВД России.