Бывшего первого замглавы Росгвардии Стригунова обвинили во взяточничестве

Бывшему первому замглавы Росгвардии Виктору Стригунову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА «Новости» .

По его данным, Стригунова задержали.

«Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее по обвинению в совершении коррупционного преступления задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюту, главу Колпинского района Юлию Логвиненко и главу муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно. Чиновников подозревают в том, что они взяли взятку размером не менее 14,7 миллиона рублей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.