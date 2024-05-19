Пропавшую в Измайловском парке школьницу нашли мертвой | 360°

Эксклюзив 19 мая 2024, 12:28 Пропавшую в Измайловском парке школьницу нашли мертвой Источник 360.ru: в Москве нашли тело пропавшей в Измайловском парке школьницы Телеканал «360»

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Тело школьницы, пропавшей в Измайловском парке в Москве, нашли. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, погибшая девочка была с подругой на шашлыках. Вторую школьницу нашли раньше, она была без сознания.

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«Поиски остановлены, дальше уже только работа психологов», — сообщил источник.

Он уточнил, что тело девочки извлекли из болота.

«Да, там тело. Вторая часть леса около Купавенского, ближе к Пироговке», — отметил источник.

Прокуратура Восточного административного округа проконтролирует ход и результаты проверки по факту обнаружения тела девочки. Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы, отметили в пресс-службе прокуратуры столицы.

О пропаже 13-летней девочки стало известно 18 мая. Она исчезла днем ранее, направившись в сторону Измайловского парка. Школьницу искали кинологи и беспилотник. К работам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». На поиски также направили бригады Пожарно-спасательного центра Москвы.