Пропавшую в Измайловском парке школьницу нашли мертвой | 360°

19 мая 2024, 12:28
Пропавшую в Измайловском парке школьницу нашли мертвой
Источник 360.ru: в Москве нашли тело пропавшей в Измайловском парке школьницы
Тело школьницы, пропавшей в Измайловском парке в Москве, нашли. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, погибшая девочка была с подругой на шашлыках. Вторую школьницу нашли раньше, она была без сознания.
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«Поиски остановлены, дальше уже только работа психологов», — сообщил источник.
Он уточнил, что тело девочки извлекли из болота.
«Да, там тело. Вторая часть леса около Купавенского, ближе к Пироговке», — отметил источник.
Прокуратура Восточного административного округа проконтролирует ход и результаты проверки по факту обнаружения тела девочки. Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы, отметили в пресс-службе прокуратуры столицы.
О пропаже 13-летней девочки стало известно 18 мая. Она исчезла днем ранее, направившись в сторону Измайловского парка. Школьницу искали кинологи и беспилотник. К работам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». На поиски также направили бригады Пожарно-спасательного центра Москвы.
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