СК отказал в прекращении дела уехавшему из России адвокату Кузнецову
«Коммерсант»: просивший о возвращении в Россию адвокат Кузнецов получил отказ СК
Отказ в прекращении уголовного преследования по делу о разглашении государственной тайны, которое продолжается уже 18 лет, получил адвокат Борис Кузнецов* от Следственного комитета России. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на самого заявителя.
Ходатайства о прекращении дела 81-летний юрист* подал, чтобы вернуться домой и «умереть там, где родился».
В первом ответе СК говорится, что привлечение Кузнецова* к уголовной ответственности провели законно, поэтому оснований для отмены избрания меры пресечения и объявления его в международный розыск нет.
Во втором письме ведомство назвало дальнейшую переписку нецелесообразной, а обращения адвоката сочло злоупотреблением.
Россию Кузнецов* покинул в 2007 году и получил политическое убежище в США. Через два дня после его отъезда Генпрокуратура завела уголовное дело о разглашении государственной тайны. По версии следствия, ее адвокат раскрыл во время защиты сенатора Левона Чахмахчяна, осужденного по делу о мошенничестве.
Кузнецов* в обжаловании приговора дошел до Конституционного суда, куда подал документы со справкой из ФСБ с грифом «секретно», содержащей данные телефонных разговоров сенатора.
По мнению адвоката, нарушения закона не было. Он пояснял, что ведущий его дело следователь так и не уточнил, что именно в документе ФСБ составляло гостайну, если все разговоры подзащитного рассматривали в суде.
Кузнецов* добавил, что еще в 2011 году подал ходатайство, чтобы суд по делу проходил в его отсутствие, но следователи документы для рассмотрения не передали.
Сейчас Борис Кузнецов* заочно требует Замоскворецкий районный суд признать действия криминалистов необоснованными, а через Мосгорсуд добивается от Минфина и СК компенсации в 21 миллион долларов за превышение срока предварительного расследования.
Ранее суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов на два миллиарда рублей у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и его родных.
*Признан в России иностранным агентом.