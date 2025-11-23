СК отказал в прекращении дела уехавшему из России адвокату Кузнецову

Отказ в прекращении уголовного преследования по делу о разглашении государственной тайны, которое продолжается уже 18 лет, получил адвокат Борис Кузнецов* от Следственного комитета России. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на самого заявителя.

Ходатайства о прекращении дела 81-летний юрист* подал, чтобы вернуться домой и «умереть там, где родился».

В первом ответе СК говорится, что привлечение Кузнецова* к уголовной ответственности провели законно, поэтому оснований для отмены избрания меры пресечения и объявления его в международный розыск нет.

Во втором письме ведомство назвало дальнейшую переписку нецелесообразной, а обращения адвоката сочло злоупотреблением.

Россию Кузнецов* покинул в 2007 году и получил политическое убежище в США. Через два дня после его отъезда Генпрокуратура завела уголовное дело о разглашении государственной тайны. По версии следствия, ее адвокат раскрыл во время защиты сенатора Левона Чахмахчяна, осужденного по делу о мошенничестве.

Кузнецов* в обжаловании приговора дошел до Конституционного суда, куда подал документы со справкой из ФСБ с грифом «секретно», содержащей данные телефонных разговоров сенатора.

По мнению адвоката, нарушения закона не было. Он пояснял, что ведущий его дело следователь так и не уточнил, что именно в документе ФСБ составляло гостайну, если все разговоры подзащитного рассматривали в суде.

Кузнецов* добавил, что еще в 2011 году подал ходатайство, чтобы суд по делу проходил в его отсутствие, но следователи документы для рассмотрения не передали.

Сейчас Борис Кузнецов* заочно требует Замоскворецкий районный суд признать действия криминалистов необоснованными, а через Мосгорсуд добивается от Минфина и СК компенсации в 21 миллион долларов за превышение срока предварительного расследования.

Ранее суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов на два миллиарда рублей у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и его родных.

*Признан в России иностранным агентом.