Активы на 2 млрд рублей изъяли у беглого экс-депутата Гаджиева

В Махачкале Советский районный суд удовлетворил административный иск Генпрокуратуры России к бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву* и его родным об изъятии у них активов на два миллиарда рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Ссуд признал Гаджиева*, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. Установлено, что они поддерживали вооруженную агрессии Киева против народа Донбасса. Суд также запретил их деятельность на территории России.

«С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более двух миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Речь идет о полном пакете долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, 52 объектах недвижимости, 18 земельных участках, денежных средствах на счетах, а также коммерческих зданиях и помещениях.

Минюст внес Гаджиева* в реестр иноагентов в мае 2023 года. В прошлом году МВД объявило его в уголовный розыск. Бывшего депутата также обвиняют в сливе секретных сведений западным спецслужбам. Гаджиев* успел сбежать из страны.

* Признан иноагентом на территории России.