СК обвинил главврача частной клиники в Москве в мошенничестве

СК обвинил главврача и медика из частной клиники в Москве в мошенничестве

Следственный комитет по Москве предъявил обвинение в мошенничестве главному врачу и медику частной клиники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СК выяснил, что обвиняемые с декабря 2017 года по апрель 2026 года целенаправленно подыскивали родителей детей, страдающих расстройством аутистического спектра и иными неврологическими заболеваниями.

Они вводили потерпевших в заблуждение насчет эффективности их методик и убеждали оплачивать дорогостоящие препараты и медицинские услуги, которые не входили в клинические рекомендации Минздрава и не имели научного обоснования.

Полученные от мошенничества средства обвиняемые отмывали через оформленные на третьих лиц подставные банковские карты.

СК ходатайствовал в Чертановский районный суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование дела продолжается.

Ранее депутат Каплан Панеш подчеркнул, что частные клиники не должны заставлять пациентов проходить ненужные обследования.