Депутат Панеш подчеркнул, что частные клиники не должны заставлять пациентов проходить ненужные обследования

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш заявил в беседе с NEWS.ru , что частные клиники не должны заставлять пациентов проходить ненужные обследования и брать кредиты. По его словам, необоснованно завышенные цены могут указывать на недобросовестность медицинской организации.

Мошенничество в сфере частной медицины стало массовым явлением. По данным МВД, от действий одной сети лжеклиник пострадали 11 тысяч россиян, а общий ущерб превысил 1 миллиард рублей. Средний чек вырос на 30% и в некоторых регионах достиг 7 тысяч рублей. Панеш отметил, что такие клиники часто предлагают ненужные анализы и «уникальные» панели исследований, особенно в областях гинекологии, онкологии и иммунологии. Пациентам предлагают оформить кредит или перевести деньги на «безопасный счет», что является нарушением прав.

Депутат подчеркнул, что недобросовестные клиники часто пугают пациентов страшным диагнозом после первого анализа и быстро направляют в соседний кабинет для оформления кредита. Однако настоящие клинические рекомендации не предполагают постановки серьезного диагноза без всестороннего обследования.

Панеш призвал обращать внимание на фразы-триггеры, которые используют мошенники, например: «Соглашайтесь сейчас, потом будет поздно», «Акция действует только сегодня». Если врач не может объяснить, зачем нужен анализ и как результаты повлияют на лечение, это повод уйти. Также стоит насторожиться при неоправданно низких или завышенных ценах без объяснения причин.