СК обратился к возможным потерпевшим от действий убийцы мальчика в Петербурге

Следственное управление СК по Санкт-Петербургу обратилось к возможным потерпевшим от действий мужчины, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика. Ведомство просит всех, кто располагает сведениями о других возможных преступлениях фигуранта или сам пострадал, связаться со следователями по телефону или обратиться по адресу на Московском проспекте.

В конце января обвиняемый посадил ребенка в автомобиль, напал на него и нанес смертельные травмы. После этого мужчина попытался скрыть преступление, сбросив тело в водоем в Ломоносовском районе. Подозреваемого оперативно задержали, суд заключил его под стражу.

Следствие проверяет возможную причастность мужчины к другим эпизодам.

По информации 78.ru, после трагедии уголовное дело также возбудили против 33-летней матери погибшего мальчика по статье о неисполнении родительских обязанностей. Ей может грозить до трех лет лишения свободы.