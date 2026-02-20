Против матери убитого петербургским педофилом мальчика возбудили дело

Против 33-летней многодетной матери, девятилетнего сына которой в Санкт-Петербурге убил педофил, возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщил 78.ru .

Потерявшей сына россиянке грозит до трех лет лишения свободы. Женщина родилась в Петербурге, не работает и не замужем. Судимостей у нее нет. Всего у россиянки было семь детей.

По данным «Известий», дело против нее возбудили 19 февраля по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.

По версии следствия, из-за поведения матери у девятилетнего мальчика развились признаки девиантного поведения: он не ходил в школу и подрабатывал, моя фары на парковках. В результате ребенок познакомился с мужчиной, который предложил ему интимную связь за деньги, а в ответ на отказ убил.

Убийцей оказался Петр Жилкин. Мужчина рассказал, что несколько раз ударил мальчика по голове, после чего вывез тело в Ленобласть и сбросил в Нижний Шингерский водоем. Во время обысков в квартире преступника нашли детскую порнографию. Жилкину грозит пожизненное лишение свободы.